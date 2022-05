Lagasse MARC

Bonjour à tous

Je suis âge de 58ans, je suis propriétaire et dirigeant de la Société MER OCEAN MONTAGNE spécialisée dans la gestion et la vente de l'immobilier de loisir, basée au Cap d'Agde,sud de la France.

Je suis un ancien moniteur de tennis et de voile que je continue à pratiquer. Je vend ma société dans 2 ans, je ne compte pas m’arrêter de travailler, je suis donc à la recherche d'une opportunité pour la gérance d'un complexe de loisir,ou dans le nautisme. Je suis prêt à étudier toute proposition d'investissement dans société ou startup dans des secteurs variés





Mes compétences :

Conseil