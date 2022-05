Lagdam LAHOUCINE

Depuis 06/07/2009 : Ingénieur Qualité-Prestations client de la gamme DACIA au sein de la Direction Projet Ingénierie Business chez Renault-Nissan, Tanger.

(Démarrage des projets LOGAN, SANDERO, SANDERO STEPWAY, LODGY et DOKKER)

-2 ans à SOMACA-Casablanca.

-6 mois à l’IDVU Renault de Villiers-Saint Frédéric.

-Depuis 07/2011 à l’Usine Renault-Nissan de Tanger.



02/2009 au 06/2009 : Projet de fin d’étude à la SOMACA-Groupe Renault à Casablanca.

Mission : « Pilotage et organisation des roulages synthèse et endurance fiabilité de la DACIA Sandero ».