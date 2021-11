Laghrari Driss DRISS (LAGHRARI DRISS )

Cadre supérieur de l'ONEE-Branche Electricité Hors classification, chargé de la planification et de la réalisation de la formation, au Centre Supérieur des Sciences et Techniques de l'Electricité [ CSTE ] sis à Ain Sebaa -Casablanca- MAROC.



Mes compétences :

Identifier les besoins en formation

Elaborer le plan de formation de l'entreprise

Conseiller pédagogique en formation

Elaborer des CDC de formation

Animer les séminaires et formations

Analyser les besoins en formation

Evaluer l'impact de la formation.

Organiser formations initiales et continues

Planifier des formations