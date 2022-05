SALUT JE SUIS RESPONSABLE COMMERCIALE GMS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ATLANTIC FOODS SEC ET SURGELÉ ET À TRAVERS CE SITE JE CHERCHE UN OFFRE D EMPLOI POUR DÉVELOPPER MA CARRIÈRE ET AVOIR UN BON POSTÉ POUR AMÉLIORER MES PERFORMANCES



Mes compétences :

Agroalimentaire

Référencement

Étude de marché

Evénementiels et salons

Logistique

Business planning

Suivi commercial et administratif

Commercialisation