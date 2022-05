Je me présent, LAGHZAL Abdelhamid j’ai possédé deux diplôme ingénieur en hydraulique et licence en finance , j'ai travaillé pendant deux ans pour le compte d'une société privé dans le domaine hydraulique (Etude des projets hydraulique ,station de pompage, station de relevage, station de traitement d'eau) actuellement j'occupe le poste Administrateur chargé de la gestion personnel depuis près deux ans au sein de la société française CGG VERITAS dans le domaine de géophysique .Je suis très organisé, je bénéficie d’un très bon relationnel, et possède un excellent sens de la communication ,Responsable, je m’intègre facilement et rapidement dans une équipe déjà existante. Je cherche à évoluer dans le domaine de l’énergie et également le domaine de pétrole dans une grande société national ou international.



Email : laghzal_hydro@htmail.fr



Mes compétences :

Microsoft Project

Microsoft Excel

MapInfo

Covadis Topo

Autocad

Accès

Arc jis

Water Cad