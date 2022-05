Lago ORE DIEUDONNE SYLVESTRE

Slt



Moi c Dieudonné Lago. Je suis employé a IUGB. j'ai toujours eu un vrai penchant pour ce qui est de l apprentissage des langues etrangères.

Ma fonction aujourdui me permet de comprendre les secrets des langues, particulierement de l 'Anglais.

J'aime a faire des traductions et aider les personnes qui desirent decouvrir la langue de Shakespear.

Je travaille aussi dans la collaboration avec les individus ayant besoin de partenaires linguistiques pour leur projets et leurs perspectives d'affaires.



Merci



Mes compétences :

Informatique

Traducteur anglais