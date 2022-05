Laguerre RONALD

Madame, Monsieur,

Par la présente, je fais suite à la petite annonce parue ce jour dans [précisez]. En effet, vous dites rechercher un électricien ou un chauffeur et, grâce à mes qualifications et à mon expérience du métier, je pense avoir le profil idéal pour rejoindre votre équipe.



En effet, je suis fort de plus de [indiquez durée, par ex : 12 ans] d'expérience en tant qu'électricien. Selon les chantiers sur lesquels j'ai eu l'opportunité de travailler, j'ai aussi bien assuré les installations et les raccordements des réseaux de câbles que les diagnostics suite aux pannes et autres dysfonctionnements du système électrique. Mes compétences pratiques me permettent également d'assurer d'autres types d'installations comme le câblage des liaisons informatiques ou téléphoniques.



Rigoureux et méthodique, je connais parfaitement les normes de sécurité en vigueur. Mes qualités relationnelles font également partie des points forts de la candidature. Si je suis capable d'entretenir de bonnes relations avec mes collègues de travail, mon sens du contact me permet aussi de construire une relation de confiance avec la clientèle.



Certain de pouvoir m'intégrer très facilement à l'équipe déjà en place, je suis disponible dès à présent et reste à votre disposition pour convenir d'un entretien. A cette occasion, j'espère vous convaincre de la pertinence de ma candidature.



Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

[Signature]

