Laha TOMMY

Je m’appelle Tommy et je viens de Madagascar.

Je suis un Ingénieur en informatique sortant de ENI, une école parmi les plus réputées de l'Afrique. Actuellement en poste entant que Administrateur système et réseau de COMDATA GROUP, je recherche un poste de Directeur Technique ou Responsable Technique ou Responsable Sécurité. Je gère l'infrastructure du groupe en Madagascar et en France contenant +10 de Routeurs et Firewalls(Juniper,CISCO, Fortinet), +30 Switchs(Juniper,CISCO,Extreme) et +800 Postes



Mes compétences :

Docker

Fortinet

Juniper

C#

Node.js

NoSQL

Virtualisation

Proxmox

MySQL

PHP

Réseaux informatiques & sécurité

VMware ESX

Administration de bases de données

PRTG

PostgreSQL

Troubleshooting

Firewalls

Active Directory

BGP (Border Gateway Protocol)

C Programming Language

C++

Cascading Style Sheets

Cisco Switches/Routers

IPSec

LAN/WAN > VLAN

Linux

MariaDB

Microsoft SQL Server

Microsoft Windows

MongoDB

OSPF (Open Shortest Path First)

Oracle PL/SQL

RIP

SFTP

SNMP

Secure Shell

TCP/IP

UNIX

VMware

VPN

Wireshark