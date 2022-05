Lahanatou ADAM CHABI

Je suis titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur(BAC+2)en comptabilité et gestion.C'est un diplôme de l'Etat béninois(en Afrique) où je vie et où j'ai égalementt fait mon BAC.A la fin de ma première année de formation, j'ai fait un stage accadémique dans un cabinet d'expertise comptable(BENIN EXPERTISE COMPTABLE)de Monsieur KOUSSE(premier expert dans le domaine de la comptabilité et des finances au BENIN).A la fin de ma deuxième année de formation, j'ai fais un autre stage mais cette fois-ci dans une société de transit(Société Internationale de Transit Touré:SITT BENIN).Ce stage m'a permis d'élaborer un raport stage que j'ai exposé et soutenu au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle de mon pays le BENIN.Actuellement je travaille dans la société de transit SITT BENIN au poste de comptable depuis trois ans.Je m'interesse de plus en plus à la communication en entreprise que je pense est le fondement même de la bonne gestion d'une entreprise.Je pense donc continuer ma formation en m'orientant dans le domaine de la communication.Ce serait ce que j'appelle de la communication comptable en entreprise.



