LAHCEN AIT BRAIM



Marocain, 31 ans, Marié.



Titulaire d’un Master en "Audit, Contrôle de Gestion et Systèmes d'Information", une Licence en "Gestion" et un Baccalauréat en "Technique de gestion comptable".



Avec une expérience de +5 ans dans les domaines de la comptabilité, la gestion, l'audit et le contrôle de gestion.



Mes compétences :

Comptabilité Analytique

Contrôle de gestion

Audit

Oracle

Microsoft Windows

Microsoft Office

Consolidations

Sage