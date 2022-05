Lahcen ALAOUI

Bonjour je suis alaoui lahcen âgé de 21 ans sérieuse,

titulaire d'un diplôme bac+2 technicien spécialisé en développement informatique,

j’ai une bonne connaissance de l’architecture .NET et des technologies MICROSOFT,

particulièrement le développement de sites WEB avec les langages ASP.NET, C#.NET,HTML5 ,

CSS3,javascript, SQL , MVC5.

j’ai acquis de solides connaissances dans ce domaine.

et je suis à la recherche d'un stage pour améliorer mes connaissances.

vous pouvez me contacter ou sur mon tel : 0621347619 - alaouilahcen2@gmail.com



Mes compétences :

UNIX

UML/OMT

SQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

Merise Methodology

MVC

JavaScript

HTML5

Exel

Cascading Style Sheets

C Programming Language

ADO