Lahcen AMZIL

Étant ingénieur d'état en génie mécanique, et précédé d'une licence technique en génie mécanique (option :conception et fabrication mécanique ) et un DEUST en Math & Physique , un parcours qui me permet de bien mené des mission techniques Mécaniques et d'avoir une solide formation en en gestion industrielle.



Mes compétences :

Gestion maintenance

Gestion Production

Calcul de structure

Achats

Ingénierie matériaux

Amélioration continue

CAO, FAO

Logistique

Gestion de projet

management de la qualtité

calcul vibratoire

Machines-outils à commande numériques

procédé de fabrication et technique d'assemblage

Calcul des éléments de machines