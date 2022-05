Lahcen EL AATTARI

• 2015/2016 : Institut Supérieur d'Etudes Maritimes (Casablanca) :

 Officier mécanicien 1 ère classe de la marine marchande (ingénieur électromécanique bac+5).

 Master en ingénierie de science navale.

• 2011/2012 : Brevet d’ingénieur officiers de 1ère classe

• 2007/2011: Institut Supérieur d'Etudes Maritimes (Casablanca) :

 Diplôme de lieutenant mécanicien de 1 ère classe de la marine marchande

• 2006/2007 : Baccalauréat Sciences expérimentales ;

 Certificat sur la formation avancée en matière de sûreté

 Certificat de technique avancée de lutte contre l’incendie

 Certificat de responsabilité sociale et sécurité des personnes

 Certificat de formation et qualification en matière des soins médicaux d’urgence

 Certificat de formation des premier secours élémentaires



Mes compétences :

Solidworks

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

Adobe

la maintenance

installation

Diesel

Prescriptions

Microsoft Windows

Gestion Maintenance

CATIA