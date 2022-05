Lahcen ELHASKA

Après une formation de BAC+4 et une expérience de + 9 ans dans le métier de finance, je suis actuellement à la recherche d’un poste responsable comptable et financier à fin de réaliser les missions indicatifs ci-dessous :



Définir les indicateurs et tableaux de bord permettant d’avoir une vision précise et synthétique de la situation de l’entreprise en temps et en heure ;Éditer des états d'analyses mettant en exergue les indicateurs et ratios utiles ;



Établir les prévisions de trésorerie, assurer le rapprochement bancaire, suivre les BFR ;



-Préparer les budgets, contrôler leur réalisation, interpréter les écarts avec reporting à la direction;



Analyser les comptes généraux de provisions, d'immobilisation et de haut de bilan en vue d'élaborer le dossier justificatif de la balance de fin d'année ;



Participer au paramétrage de logiciel de gestion commerciale (facturation, ...) connecté à la comptabilité, établir et éditer les factures en liaison avec le service commercial ;



Veiller à l’exécution des déclarations mensuelles (TVA, versement des retenues à la source, acomptes sur IS…) et annuelles (IS, rémunération allouées…) et contrôle des déclarations sociales



Suivre les opérations de facturation, contrôler les encaissements et les retards de paiement, assurer le reporting hebdomadaire des retards par service : gérer les relances ;



Gestion de la trésorerie quotidienne;



Saisir, contrôler et régler les factures, enregistrer les opérations comptables de trésorerie, gérer les immobilisations, analyser les factures manquantes par rapport aux commandes...



Effectuer les écritures d'inventaires de fin d'année pour préparer les états financiers ;



Élaborer le bilan et le compte de résultat, calculer le résultat fiscal, l'impôt sur les sociétés, élaborer la liasse fiscale et les annexes... ;



Veiller au strict respect de l’environnement normatif et réglementaire.



Encadrer, animer et développer l’équipe administrative et comptable.







Pour toutes proposition poste merci de me contacter sur



ELHASKA LAHCEN



Tél : 060 245 0 673

E-mail : elhaska2001@yahoo.fr