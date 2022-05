Lahcen ELKHOUMRI

Actuellement en poste chez la société ATOS, un des leaders de services du numérique dans le monde.

J'interviens dans missions auprès des clients de renom en management de projet : de la conception jusqu'au déploiement des solutions et d'assistance à la MOA en mode agile (Scrum) ou en cycle en V.

Récemment diplômé d'un Mastère spécialisé en Architecture des Systèmes d'Information de l'école CentraleSupélec, cette formation vient enrichir mes compétences techniques et que je suis disponible à mettre en application en tant qu'Architecte Technique, Architecte Solution ou Chef de projet IT



Mes compétences :

Scrum ( Cértifié Scrum Master)

Logistique, Automobile, Assurance IARD, CRM

Cadrage, Pilotage & suivi des réalisations de proj

HP Quality Center, Rational Rose, XMLSpy

PL/SQL , SQL, Java, HTML, VB

Connaissance de PMP & PMBok (PMI)

Architecture informatique

Architecture SI