Lahcen GAANOUN

Fort d'une expérience réussie de deux ans en cabinet d'expertise comptable en tant que collaborateur comptable complétée d'une expérience de comptable général puis comptable senior au sein d'une direction financière, mes compétences en matière fiscales, comptables et sociales sont confirmées.



Mes compétences techniques informatiques sont également un atout non négligeable dans l'optique d'optimisations de tâches, de création d'outils d'aide à la décision ou de processus mise en place d’un nouvel outil comptable.



Intéressé par poste de Chef comptable, Responsable comptable ou Directeur comptable.



Spécialisations :Comptables, fiscales et sociales

Informatiques : Pack OFFICE, internet, SAP, CODA Financials, Business Object, Magnitude, Etafi

Langue : Anglais opérationnel, Espagnol scolaire



Titulaire du Diplôme d'Etudes Comptables et Financières (Bac+3/4) validé en 2002.



TOEIC - Anlglais validé en février 2011

Niveau B2 "Utilisateur Indépendant avancé"



Mes compétences :

Accountant

Anglais

Comptabilité

Comptable Général

Finance

Informatique