Lahcen HANANE

Excellent background technique dans un environnement FTTH et GSM et une expérience de plus de 10 en gestion de projets transverses en relation avec la digitalisation et l’industrialisation des processus.

- Grande aisance et d’adaptation à des nouveaux projets/objectifs, sens de la formalisation, capacité d’écoute, coordination et mobilisation

- Capacité analytique, synthétique, enthousiaste, relationnel, bon niveau d'autonomie, force de proposition et soucieux de la qualité des livrables et du respect des engagements

- Capacité à gérer efficacement plusieurs chantiers en parallèle (Projets, études, résolution des Problèmes…)

- Connaissances avancées dans les réseaux Fixes (Fibre Optique, ADSL…), et dans les réseaux mobile (3G,4G, FH….)

- Connaissances en architecture et ingénierie Actif et passif.

- Le cadrage des projets, l'encadrement, la coordination et la direction de missions

- Dresser un état des lieux des solutions fixes, parcours client et des processus opérationnels

- Établir le parcours client et les processus cibles, identifier les changements et les impacts sur tous les systèmes SI et réseaux

- Mettre en place un plan ou une stratégie de déploiement de nouveaux projets/services/parcours/processus en alignement avec toutes les entités concernées, assurer la planification et le suivi du déploiement

- le recueil et l'analyse de besoins fonctionnels émanant des différentes BUs

- la rédaction des cahiers de charges et spécifications fonctionnelles et techniques

- le suivi du projet avec les parties prenantes (métier, réseau, IT…)

- L’accompagnement au changement (formation, communication…)