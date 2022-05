Lahcen IKAJTAOUN

ALPHA COSER est une Agence de Maîtrise d'oeuvre, spécialisée dans:



- La mission OPC: Ordonnancement, Pilotage des Chantiers et Coordination des entreprises.

- Les missions de l’Economiste de la construction.

- Les missions du Métreur-Vérificateur.

- L’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage.

- La Gestion des Projets, en Bâtiùent et Construction.



Notre domaine d'intervention se limite au secteur du Bâtiment, en construction Neuve et en Rénovation: Logements, Bureaux et Commerces.



ALPHA COSER

142 Rue de RIVOLI - 75001 PARIS

Tel: 06.16.15.27.75

Email: contact@alphacoser.fr



Mes compétences :

Economie de la contruction

Etablissement des Devis Quantitatifs Estimatifs

Rédaction des Pièces Écrites Marchés de Travaux

Lancement, Gestion et Analyse des Appels d'Offres

Ordonnancement-Pilotage-Coordination des Travaux

Gestion des projets de construction

Estimations Financières des Travaux

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Droit de la Construction

Technologie de Construction

Materiaux de Construction

Negociation de Contrats

Construction

Rénovation