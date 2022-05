Lahcen KABIRI

Je suis marocain, originaire des oasis, PROF de Géologie a la FSTE_UMI, Géologue et spécialiste des oasis, environnement, gestion des ressources naturelles, lutte contre la désertification (ensablement, etc.).

_ Actif dans le travail associatif.

ayant assuré plusieurs expertises en environnement

_ Connaisseur des potentialités naturelles et culturelles des Oasis du Tafilalt (Maroc)

_Changement climatiques dans les oasis

_ Tourisme des oasis

_ Tourisme du désert

_ Gestion de l'eau dans les oasis, les khettarats, ...

_ Culture de l'eau

_ collaborateur avec des organismes locaux, provinciaux, nationaux et internationaux,



Mes compétences :

ATLAS

Développement durable

Environnement

Géologie

Gestion de l'eau

Maroc

OASIS

Tourisme

Management