Lahcen LMKABINI

Un jeune diplômé en Master option chimie, Je recherche actuellement un emploi dans le domaine de la chimie et biochimie en tant que technicien de laboratoire dans l'analyse.

Pour ce type de poste impliquant rigueur et réactivité mes compétences dans la mise en application des normes, dans l’analyse et le contrôle de qualité aux différents stades du processus. Après plusieurs expériences en tant que stagiaire dans:

laboratoire des analyses médicales,

laboratoire de contrôle de qualité des ’eaux,

laboratoire des énergies renouvelables et environnement

les expériences intra-universitaire,

j’ai pu participer aux développements des méthodes d’analyses ainsi qu’à la réalisation de ces dernières grâce à différentes techniques analytiques.



Mes compétences :

travaille en équipe, recherche scientifiques, prof