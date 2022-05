Lahcen MARZOUK ,



Diplômes obtenus :

2008 : Master spécialisé « Ingénierie des Systèmes Automatisés Industriels »

2006 : Licence en Sciences physiques option électronique.

2004 : DEUG en physique –chimie.

2001 : Baccalauréat en sciences expérimentales.





Projets pratiques :

Depuis octobre 2014 : PAS Experienced Engineer NA at Emerson Process Management



 Juillet 2008 - Octobre 2014 : Ingénieur en Systèmes Automatisés Industriels au sein de la société Actemium-Casablanca du groupe VINCI Energies

Les Projets réalisés :

- Projet " Nouvelle Ligne Sulfurique H à OCP-Safi " : Programmation et Mise en service de SNCC Deltav.

- Projet " Unité Acide et Engrais à OCP-Jorf Lasfar " : Programmation de SNCC DeltaV.

- Projets " Barrage Wirgan " et " Barrage Ramel" : Programmation de SNCC Deltav.

- Projet " Prétraitement d’acide phosphorique à OCP-Safi " : Programmation de SNCC DeltaV.

- Projet " Mise à niveau de système DeltaV pour les lignes : TSP Engrais, Traitement d’acide à OCP-Safi "

- Projet " Maintenance Système DeltaV à OCP-Safi ".

- Projet " Rénovation du système DCS des lignes Engrais à OCP-Safi "

- Réalisation des trames synoptiques par CS3000 de système Yocogawa.

- Projet " Epuration Evaporation Sucrivoire Bourotou Cote d’ivoire " : Installation et Mise en service de SNCC DeltaV

- Projet " Cuite continue, cuite discontinue, chaudières, Sucrivoire Bourotou Cote d’ivoire " : Installation et Mise en service de SNCC DeltaV

- Projet " Stations de pompage KINROSS Tasiast Mauritanie " : Installation et Mise en service de SNCC DeltaV

- Projet " Mise à niveau de système DeltaV pour les lignes : 04N, 04S, 03N, 03S, 02N, 02S à OCP-Jorf Lasfar"

- Projet " Pilote Préparation d’acide phosphorique à OCP-Jorf Lasfar" Programmation de SNCC DeltaV.

- Projet " Adaptation Mea & Daoui OCP khouribga" Programmation et Mise en Service de SNCC DeltaV.



 Stage de fin d’étude du 03/03/2008 au 26/06/2008 :

Thème : Installation et mise en service d’un système numérique de contrôle commande (Deltav)

Lieu de stage : Actemium Casablanca



 Projets pratiques pendant les études :

- Réalisation d’une carte électronique à base de microcontrôleur PIC 16F84A de Microchip.

- Réalisation d’une Carte d'acquisition et de traitement de données délivrés par les capteurs à

base de microcontrôleur PIC 16F877 de Microchip.

- Réalisation d’une interface par langage C qui permet de faire les opérations de codage.



Mes compétences :

Systèmes à Microprocesseurs-Microcontrôleurs,

Vision industriel : traitement d’image et traite

Réseaux et Communications Industrielle,

Génie Automatique et Informatique Industrielle,

Électrotechnique : les lignes triphasées, les ma

Électronique de puissance et Commande des machin

Électronique Analogique et Numérique,