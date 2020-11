Lahcen NAJOUI

Actuellement en recherche active dopportunités en domaine de télécommunication. Jai lhonneur de proposer ma candidature autant qu'un ingenieur en telecommunication/instrumentation.

Durant mon parcours universitaire, jai acquis de solides connaissances dans le secteur de la télécommunication et de linstrumentation. Jai eu loccasion dacquérir une bonne connaissance sur les capteurs électroniques et de concevoir des chaines dacquisition pour quantifier et exploiter des phénomènes physiques. Jai été formé aussi dans les communications hautes-fréquences électroniques et en photonique, cela ma permis de dimensionner des systèmes de télécommunications et de savoir plus sur les applications de la fibre optique comme un élément de transmission de linformation, en se basant sur létude et le dessin des réseaux FTTH.

Je souhaite mener ma carrière professionnelle dans le secteur de la télécommunication et de linstrumentation plus précisément les fibres optiques et la conception des capteurs intelligents.