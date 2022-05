Lahcen OUBASSOU

Mon parcours ainsi que mes expériences professionnelles m'ont amené à assumer les missions les plus complexes et à développer une grande rigueur de travail.

Polyvalent et curieux de nature, Rigoureux, ponctuel et dynamique, je peut m'adapter à n'importe quel situation et trouve rapidement les solutions à mes problèmes. Le travail bien fait c est ce qui me caractérise.

J' aime énormément mon métier, même un déplacement dans un autre pays ne me dérangerait pas étant donné que j'aime voyager et rencontrer d'autres personnes.



Mes compétences :

 Installer, régler et dépanner des systèmes de vi

 Installer et maintenir des systèmes de contrôle

 Dimensionner et installer un système solaire pho

 Installer et maintenir des systèmes d'alarmes in

 Installer et tester des systèmes d'alarmes incen

 Déterminer et installer les systèmes d'automatis

 Réaliser un réseau de communication résidentiel

 Adapter et réaliser l'installation et la gestion

 Réaliser l'installation électrique des locaux d'

 Assurer la mise en service et la maintenance des

 Réaliser le raccordement des locaux d'habitation

 Réaliser l'installation électrique des Etablisse