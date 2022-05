INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL

TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL

SPECALITE DU GAZON ET REVETEMENT SYNTHETIQUE

CONSTRUCTION DE PISTE D ATHLÉTISME ET TERRAIN DE

FOOT BALL ET MINI FOOT EN GAZON SYNTHÉTIQUE

CONSTRUCTION D ESPACE VERT



Mes compétences :

Réalisation

Technique