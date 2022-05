Lahcen RACHIDI

AXODYN est une société d’Ingénierie et Expertise technique au service de l’industrie et des infrastructures. Fort de ses équipes pluridisciplinaires, nous sommes en mesure d’accompagner nos clients sur toutes les phases de vie de leurs installations dans les secteurs de l’Industrie de Transformation, de l’Energie et de l’Infrastructure

Vous aidez dans la maitrise de vos projets, de la conception à l’exploitation de vos installations et sans oublier l’amélioration de ces dernières, tels sont les objectifs d’AXODYN dans ces secteurs.

Parce que nous sommes convaincus que la qualité du service peut faire la différence, AXODYN mise sur une approche humaine qui allie expertise et proximité pour offrir à nos clients et nos collaborateurs une satisfaction optimale.

AXODYN est stratégiquement présent à proximité des grands pôles industriels français : en région Ile-de-France, région Nord, région Rhône Alpes et région PACA.

AXODYN exporte également ses activités à l’international, avec la création en Janvier 2017 de sa filiale AXODYN Belgium.



Nos activités s’organisent autour de 3 offres principales :

 OFFRE MAITRISE DES PROJETS

 OFFRE CONCEPTION DES INSTALLATIONS

 OFFRE EXPLOITATION ET AMELIORATION DES INSTALLATIONS



Nos activités s’inscrivent autour de valeurs fortes auxquelles nous accordons une importance particulière ; tenue des engagements, esprit d’initiative et transparence des relations seront gages de notre implication.



Garants de ces valeurs, nos consultants bénéficient de conditions optimales afin de mener à bien leurs projets : AXODYN fait le choix d’un management de proximité afin d’offrir à chaque collaborateur un accompagnement personnalisé et ainsi définir avec lui des perspectives d’évolution épanouissantes. Une réussite d’équipe et des managers au service de leurs équipes font la différence pour :



Accompagner nos clients Autrement.