Lahcen RAKHISS

Manager Responsable de l'exploration régionale (métaux de base et précieux à l'anti-atlas oriental)

Direction d'exploration Maroc (Managem)



Manger Responsable de l'exploration régionale (métaux de base anti-atlas oriental 2017 à 2018)

Compagnie minière de Oumjrane (Managem)



Manager Responsable de la géologie minière et exploration à Oumjrane

Compagnie minière de Oumjrane (2012 à 2016)



•Compagnie minière de Oumjrane

Gestion d’une équipe de 50 personnes

Suivi de la production

Exploration stratégique et tactique

Planification et réalisation de la production mensuelle, annuelle

Suivi du prix de revient

Réalisation et suivi des programmes de recherche et de préparation

Réalisation des PDM (plan du développement minier)

Réalisation des plans stratégiques.

Réalisation et respect des budgets

Estimation des ressources minérales

Transfert des ressources en réserves minières

Audité plusieurs fois par des cabinais internationales en géo-ressources

Etudes géostatistiques

Formation sur la norme NI 43-101



•Projet de développement de la mine d’or (Akka gold mining)

Gestion d’une équipe de 20 personnes

Cartographie, échantillonnage, géochimie sol, stream sédiment

Suivi de la réalisation des programmes de recherche

Suivi de la réalisation des programmes de préparation géologique

Suivi de la délimitation par travaux miniers (Échantillonnage et levés géologiques)

Suivi de l’exploitation souterraine (Tranche montante remblayée classique et mécanisée,chambre magasin)

Suivi de la production à ciel ouvert

Planification et suivi de la production

Estimation des ressources minérales

Transfert des ressources en réserves minières

Audité plusieurs fois par des boites internationales



•Compétence en informatique:

Excel: parfait

Word: parfait

Auto-cade: parfait

Notions de base en map info

Notions de base sur le vulcan

Notions de base sur le Datamine



•Qualité, sécurité et environnement:

Esprit de sécurité (chasse aux anomalies, audites de sécurité, analyses des soins ou AT)

Secouriste

Élaboration des procédures et des instructions de travail

Participation à l’étude d’impact

Notions générales sur les normes ISO9001 et ISO14001



Mes compétences :

Géologie minière

Production industrielle

Gestion de la production

Exploration

Management

Gestion des ressources humaines

Recherche et développement