Lahcen Razzougui a aujourd’hui 32 ans, est un comédien et un coach reconnu, expert en Programmation Neurolinguistique, diplômé du Conservatoire National Supérieur des Arts Dramatiques et des cours Florent.



Il a également travaillé au Method Acting Center avec David Barouk, coach en art dramatique et en développement personnel, et a suivi les cours d’Ivana Chubbuck,et travaillé avec Anthony Robbins à Los Angeles



Depuis plus de 5 ans, Lahcen conseil des artistes, sportifs et personnes de tous horizons, pour aller au delà de leurs capacités physiques et mentales et, ainsi, obtenir les meilleurs résultats



Auteur de la méthode Coach Your Life, Lahcen a créé une système appelé '' la preuve par 21'' dans lequel il a compilé les meilleurs exercices utilises par les acteurs et de la programmation neurolinguistique utilisés par les leaders et les as de la communication





