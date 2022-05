Lahcen SABOUN

Après 7 ans d’expérience en milieu industriel, j’ai souhaité effectuer une réorientation professionnelle dans le domaine de l’aéronautique. Occupant actuellement la fonction de responsable ligne de production, j’ai été amené à encadrer des équipes, organiser et planifier la production de laveurs de désinfection pour les laboratoires et les hôpitaux. Très dynamique et motivée, j’ai été désireux de découvrir un tout autre domaine d’activité qui est celui de l’aéronautique.



L’Ecole Nationale d’Aviation Civile (ENAC) ayant notamment pour mission d'assurer la formation initiale des futurs cadres de l'aviation civile, proposant une grande diversité d'activités et étant reconnue par le tissu industriel aéronautique, mon choix s’est naturellement porté vers cette grande école pour me permettre d’atteindre mes objectifs.



Au sein de cette école, j’ai choisi le Mastère Spécialisé en « Exploitation Aéronautique et Gestion du Trafic Aérien » qui est une formation spécialisée à vocation professionnelle marquée par une partie théorique mais également par une partie pratique.



Par le biais de ce Mastère Spécialisé, j’ai ajouté à mes diplômes et à mon expérience professionnelle, la culture et les compétences dans le domaine aéronautique.



Mes compétences :

GNSS