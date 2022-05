Bonjour je suis en recherche d'emploi et je suis très sérieux ( honnête ) j'ai une forte connaissance en agriculture ; spécialement j'ai une expérience de 6 ans comme chef de culture vocation poivron sous serre variété california ce qui me permet de gérer un projet agricole et merci a tous.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet agricole

Gestion de la production agricole