Soudeur TIG, ARC, MIG, MAG, CAP et BEP de Chaudronnerie , 16 ans d'expérience dans l'industrie pétrochimique, alimentaire, chauffage, CPCU, réseaux enterrés, sites nucléaires, chaudières industrielles.

Qualifié TIG et TIG/ARC acier, carbone, inox, chromesco et électrode cellulosique.

Mécanicien et électricien.

En quête de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Health and Safety Policies and Procedures

Nuclear Plant

TIG Welding