Ingénieur d’état en travaux publics ,Esprit d’initiative et d’équipe, polyvalence technique, dynamique, ambitieux et désireux d’acquérir de nouvelles qualifications.



Mes compétences :

- Logiciel Primavira P6et R8.3 (planification et s

-Logiciel suive budgétaire (interne pour cosider)

- Logiciel ROBOT milliniome (ouvrages d’arts et s

- Logiciel Auto-PISTE-Logiciel PISTE version 5.06

- Logiciel Auto-CAD (Dessin 2D.3D).

- Maîtrise de l’outil informatique (Système d’expl