Je m'appelle maryam lahchim j'ai 22 ans je suis titulaire d'une licence professionnelle en informatique et gestion des entreprises

Cette formation me permet :

- D’acquérir les concepts et connaître les problèmatiques de l'informatique et de la gestion d'entreprises

- Connaître les systèmes d'information liés au pilotage des entreprises

- gérer une entreprises



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement web

Comptabilité

Marketing