Lahdoud RACHID

-Métreur vérificateur: Métrés, décomptes, chiffrage des ouvrages, bordereaux quantitatifs et estimatifs, suivi des travaux, suivi de réceptions, situations des sous traitants, attachements, suivi de qualité des travaux, coordination interne.

-Evaluation de la quantité de matériaux nécessaires à la réalisation d'un chantier

-Réaliser les estimations globales ou partielles d’un projet

- Étudier et établaire du cahier des charges.

-Le suivit des travaux exécutés et le contrôle des quantités consommées sur le chantier,ainsi que la qualité d’exécution

-Etablire les attachements pour sous traitant menseil



Technicien de batiment

Architecture