Lahlou CHARIF

CITA ingénierie met tout en œuvre afin d’élargir son spectre, vous offre un service de qualité tel que nous vous assistons tout au long de vos projets suivant de très près l’avancement jusqu’à la finalisation, notre bureau d’étude anticipe les anomalies et cherche les solutions adaptées aux problèmes rencontrés à l’instar du projet et ce par des études préalables.



Dans le cadre des projets d'ingénierie, nous proposons notre entraide technique au niveau du choix énergétique dans le bâtiment, des prévisions de consommation, de la conception technique abordée suivant les particularités des projets, et la maîtrise de l'exécution des travaux sans pour autant influencer vos orientations, CITA ingénierie propose également la réalisation de pièces écrites et notes de calculs techniques permettant aux entreprises de répondre à des appels d'offres.





Mes compétences :

Bet MAROC

Bet Casablanca

Bureau d'études maroc

Bureau d'études Casablanca

Bureau d'études technique

Étude technique

Www.citaingenierie.fr.gd

Prescriptions

Citaingenierie@gmail.com