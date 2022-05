Lahlou SAADI

Je suis diplômé de l'université de bejaia j commencé ma carrière professionnelle a hassi messaoud autan que professeur d'anglais puis j'ai rejoint eurest algerie catering la ou j'ai passer quatre ans on travaillant sur deux sites parmi les plus grands en Algérie qui sont respectivement : sonatrach dp 24 février hassi messaoud et sonatrach dp TFT.En fin j'ai rejoint en qualité de camp boss le groupe sodexo qui est un leader mondial en qualité de catering et services,



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Elms