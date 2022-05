Lahmini SAID

- Gestion des parques instrumentale (plan Inventaire, Fiche de vie, Fiche de suivie…).

- Élaboration des procédures d’étalonnage.

- Élaboration des instructions des instruments de mesure.

- Étalonnage, vérification et qualification des instruments de mesure (Pesage, Température, Dimensionnel, Pression…)

- Préparation des certificats d'étalonnage et des constats de vérifications.

- Maitrisant le calcul d'incertitude de mesure.

- Mécanique appliquée (la résistance des matériaux, et l’élasticité).

- La radiologie industrielle, la radioprotection, les techniques de CND.

- Connaissances sur la Norme 17025.

- Les analyses physico-chimiques.