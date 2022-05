Lahouari DEHIBA

Je possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’infographie, en tant que salarié en Algérie mais j’ai également travaillé en freelance en France. Cela m’a permis de développer et d’acquérir toutes les compétences nécessaires à l’exercice du métier: je maîtrise les logiciels graphiques courants, j’ai travaillé sur divers supports, tels que packaging, publicité, traitement d’images, retouches photos, créations graphiques.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Microsoft PowerPoint

CorelDRAW