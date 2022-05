Lahouari MEDIOUNI

Conférence Internationale Ressources Humaines

Casablanca , 11-12 Octobre 2012.

Sheraton Casablanca , Maroc.



Casablanca accueillera la 1er Conférence des Ressources Humaines intitulé Gestion des Ressources Humaines.



Intervenants : Professeur Maurice THEVENET , Professeur Charles Henri BESSEYRE , Professeur Luc BOYER , Professeur Aline SCOUARNEC , Professeur Jean Pierre BOUCHEZ , Dr. Mohamed BENOUARREC , DRH. Zakari RBII , DRH. Hichame ZOUANAT ,

Le monde du travail et l’industrie de l’emploi sont soumis, on le sait, à de perpétuels changements, eux-mêmes tributaires de nombre de facteurs socioéconomiques qui marquent nos sociétés du XXIe siècle.

On peut imaginer aujourd’hui à quel point sont sollicitées les qualités personnelles et professionnelles des différents intervenants en ressources humaines. Les contextes économiques, la situation démographique, la diversité culturelle, l’ouverture des marchés, l’évolution des métiers et des compétences, les départs massifs à la retraite, les pénuries de main-d’œuvre, de professionnels et de cadres sont autant de défis auxquels vous devez faire face au quotidien.

En ce sens, des rendez-vous comme la Conférence Internationale des ressources humaines sont des occasions privilégiées pour renforcer des relations de partenariat entre vous, pour mettre en commun vos forces, connaissances, expériences, et idées nouvelles en vue de toujours actualiser la mission que vous poursuivez pour le plus grand bénéfice de milliers d’employés et d’employeurs.

Votre mission, elle est déterminante. Elle contribue à renouveler notre force

économique, à favoriser la création de la richesse et à assurer l’épanouissement de

notre capital humain, si précieux pour notre bien commun à tous. Voilà un travail et un

engagement exceptionnels qui méritent d’être salués.Cette conférence a pour objectif

de réunir les professionnels de la GRH autour des nouvelles thématiques faisant la Une

du débat RH à l’heure actuelle.

La finalité est de rapprocher les points de vue des professionnels et de constituer par la même occasion un carrefour d’échange des bonnes pratiques testées à la fois à l’échelle internationale et au niveau local.



Cette conférence sera sans aucun doute un événement qui marquera le calendrier RH de l’année 2012 et qui tachera à théoriser la pratique

et pratiquer la théorie.



