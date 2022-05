Lahouari SI AHMED

J'ai débuté par ma société dans le secteur de l'automobile en achat vente par la suite j'ai travaillé sur Roissy Charles de Gaulle en tant qu'agent de piste et enfin et enfin Veolia-eau en tant qu'agent d'exploitation sur le réseau toulousain et ses alentours

je suis en formation au Cabinet Sui-Gennerispour obtenir mon diplôme de Conseiller Relation Client à Distance sur la période 2015.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Relationnel

Sens du contact