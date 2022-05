Lahouaria BELKHODDAM

Madame, Monsieur



Objet : CANDIDATURE pour un poste de CHEF DE CUISINE







Je souhaite orienter mon évolution au près de votre entreprise.Très intéresser par la réputation de votre entreprise, je suis convaincu de pouvoir effectuer mon évolution dans de meilleurs conditions.





Actuellement Chef de cuisine , je souhaiterais poursuivre mon orientation dans la découverte et l'évolution. Le choix de votre société est pour moi une évidence car il permet d'associer la théorie à la pratique et me permettra d'acquérir une expérience professionnelle dans un domaine qui me passionne.



Au cours de ma vie professionelle , j'ai acquis de bonnes connaissances ainsi qu'une bonne maîtrise des outils informatiques tels qu’Excel, internet...

Par ailleurs, j'ai pu me familiariser avec un environnement professionnel et la rigueur que celui-ci nécessite en travaillant dans différent restaurant, la gastronomie et le tradionnelle qui m'ont permis de développer mon sens des responsabilités et mes qualités relationnelles.



Conscient des exigences que vous avez à l’égard de vos nouveaux collaborateurs, je me tiens à votre entière disposition pour un entretien qui me permettra de vous convaincre de ma totale implication dans ce choix et mon enthousiasme à rejoindre vos équipes.



Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.











Mes compétences :

Restaurants

Microsoft Excel