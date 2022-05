Lahoucine ADEL

Une expérience de six ans dans le domaine de l'industriel et dans le domaine de la conception mecanique m'ont permet de me positionner en tant que professionnel confirmé et, par conséquent, d'être rapidement opérationnel. Au long de ces années, j'ai été amené à développer mes compétences techniques et à élargir mes connaissances en termes de gestion de projet. Par ailleurs, doté d'un bon relationnel et sachant motiver mes groupes de travail, j'ai pris en charge le management d'une équipe de dix-huit personnes.



Mes compétences :

Catia v5

Nastran

Patran

GMAO

Microsoft Office

SAP

RDM

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

CATIA

ANSYS