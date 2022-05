Lahoucine BELABYAD

Ingénieur d'état en génie Télécom et électronique, passionné par les nouvelles technologies , ayant l'esprit créatif, et l'esprit du travail en groupe.



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

QuartusII

GSM, UMTS, Wimax, Wifi, Bluetooth, ZigBee

MySQL

Nagios

Tomcat

Langage assembleur

Réseaux cellulaires Communications par satellite

NiosII

Eclipse

TMS320C6474 de Texas Instrument.

MATLAB

Xilinix

FPGA ALTERA Cyclone IV

Traitement d’image et de parole

MPLAB

Systèmes embarqués

PHP

C++

Java

DSPsTMS320C6713

VHDL

C embarqué

Packet tracer

Traitement analogique et numérique du signal

Voix sur IP

PostgreSQL