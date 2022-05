Lahoucine BOUALOUS

Jeune marocain âgé de 36 ans , ayant un baccalauréat de fabrication mécanique et un brevet de technicien supérieur en « génie mécanique et productique », aussi qu’une expérience nationale et internationale ,en plus une formation à l’ENSET de Rabat m’a permis de détenir un bagage technique important à réussir ma vie professionnelle au stade industriel .Ces deux aptitudes m’ont confié d’être un personnel très motivant , dynamique, sérieux, d’un très bon sens relationnel et d’un esprit initiative et d’engagement très convaincant à accéder facilement et avec réussite à un poste de management au service de maintenance où de production.



Mes compétences :

-Méthodes et technologie de fabrication .

-Automatisme et électricité industriel .

-Conditionnement agroalimentaire .

- Gestion et management de production .

- Métrologie et contrôle.

- La galvanisation à chaud.

-Conception d'outillages et équipements industriel

-ERP X3 v3

Management des équipes de production

Catia v5