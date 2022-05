Je suis un ingénieur d'état en Electromécanique & Maintenance Industrielle, issu de l'ENSMR. Je viens de terminer mes études et je suis en recherche active d'un emploi



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Visual Basic .NET

Solidworks

RDM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

CATIA

C++

C Programming Language

Autocad