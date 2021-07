Lahoucine EL HAIL

Je suis scenariste marocain ayant ecrit des film

- longmetrage " et aprés " avec mohamed ismail

- telefilm " al haira " avec mjid rchich pour la 2M

- " " al hob al qatil " avec avec hamid zoghi pour la 2M

- " " hassad al khatiea " avec mohamed atifi pour la 1ere

- " " mohimma khassa " avec mohamed lotfi pour la 2M

- feuilleton " hayat " avec said azar pour la 1ere

- et autre film long et court metrage pour la 2M et la 1ere , et des feuilleton pour la radio marocain et en plus des pièces theatral et auteur du livre " al khayal adat lil ibdaa " et roman " sera3 "abra azaman " et d autre projets