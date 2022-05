Lahoucine ELFEROUAH

Professeur agrégé d'économie et gestion

2010/1011 : Enseignant au Campus Universitaire International Privé de Marrakech : Sciences de Gestion et Management Touristique

Depuis 2008 : Enseignant aux classes de préparation au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) filière Management Touristique ;

2008/2009 : Membre du jury national des examens du BTS ;

2008/2009 : Lauréat du cycle d'agrégation d’économie et gestion ;

2006/2007 : 3ème année au Cycle de préparation à l’Agrégation d’Economie et Gestion-option commerciale ;

2005/2006 : 2ème année au Cycle de préparation à l’Agrégation d’Economie et Gestion-option commerciale ;

2004/2005 : 1ère année au Cycle de Préparation à l’Agrégation d’Economie et Gestion-option commerciale ;

2003/2004 : DEUG sciences économiques;

2002/2003 : Baccalauréat en sciences économiques.



Mes compétences :

