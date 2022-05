Lahoucine GHAFOUR

Je suis actuellement étudiant en deuxième année du Master Métiers et Pratiques des Médias, titulaire d'une licence en économie, je me prépare activement à l'obtention de mon diplôme avec le profil d'un média planner. Afin de renforcer mes connaissances, je désire de m'impliquer dans le domaine de la publicité ,

Je dispose d'une excellente connaissance des médias, de par ma formation, et suis en parfaite mesure de recueillir et d'analyser les informations nécessaires pour trouver le support le mieux adapté à la transmission de l'information, et aussi de proposer un plan média concret détaillant la stratégie et les coûts; ceci dans l'objectif de réaliser des campagnes publicitaires bénéficiant d'une excellente visibilité pour atteindre la ou les cibles visées.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merise Methodology

Journals

Adobe Premier

Développement commercial et marketing : maitrise d

Montage vidéo

Présentation radio

Rédaction journalistique

PrésentationTv