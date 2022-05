Lahoucine GOUGA

Dynamique,Adaptation rapide aux conditions de travail, aisance qualité d'écoute . Je sais que la réussite d'une entreprise passe par la satisfactions de ces clients cette réussite s'acquiert par un travail d'équipe et met à profit toutes les compétences et les qualités relationnelles et d'organisation.



Mes compétences :

DOMAINE DE COMPETENCE

Ecritures comptables

Esprit d'analyse

Esprit d'analyse et de synthèse

Esprit d’analyse et de synthèse

Inventaires

Rapprochements bancaires

Synthèse

Comptabilité