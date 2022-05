Lahoucine JERBOH

Diplômé depuis peu en science de l'ingénieur des systèmes et réseaux, je possède une expérience professionnelle de deux ans.

Plusieurs missions m’ont été confiées au cours de mon cursus, mais l'une d'elle avait retenu mon attention du fait que j'avais une totale autonomie pour mener mon projet de bout en bout. Le projet consistait à refaire l'architecture réseaux d'un des clients (composée d'une dizaine de PABX, d'IPBX, Serveurs, Commutateurs, Routeurs). Cela n'a pas été très facile car l'ancien administrateur n'avait laissé aucune procédure ni respecter les réglementations réseaux. Après plusieurs semaines d'analyse j'avais enfin réussi à en comprendre son fonctionnement. Le but était de ne pas perturber le fonctionnement tout en mettant en place la nouvelle architecture (Refaire le câblage, Créer des Vlan, Load balancing, sécuriser les interconnections, router les flux sur différents liens …). Une seule erreur de configuration pouvait résulter par un total blackout. Après six mois de travail, le risque pris s’est conclu par une réussite.

En ce qui cerne ma personnalité, je citerai quatre qualités essentielles, le sens relationnel, l'adaptabilité, l'analyse et responsabilité. De manière générale je m'adapte assez facilement aux nouvelles situations et aux personnes : dans la junior entreprise, mes camarades me l'ont confirmé et il est vrai que j'avais de la facilité pour aller vers les clients. Dans tous mes projets, je sais prendre le temps et donner du temps aux autre si besoin. J’aime les comprendre et les écouter afin de trouver une solution à leur besoin ou conflit. Au cours d’une mission, j'ai été chargé de former des utilisateurs, ce ne m'a pas été facile mais je me suis appuyé sur une préparation détaillée afin de me concentrer sur les aspects relationnels, cela avait résulté par un succès : satisfaction des intéressé et de ma hiérarchie.



Durant ma formation j'ai pu acquérir les connaissances en science et technique de l'ingénieur nécessaire dans le domaine des systèmes d'informations particulièrement dans les réseaux et la sécurité. J’aimerai approfondir d'avantages mes connaissances et ainsi contribuer au développement et la réussite des projets. Je suis très intéressé par le secteur des télécommunications.



Outres les projets informatique, j'ai mené des projets d'importances diverses : sortie, voyage de promos, compétitions sportives, soirées étudiantes (U.S.A, Chicago).



