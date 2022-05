Lahoucine KARKAR

2016 - Titulaire du titre professionnel gestionnaire de paie à l'AFPI de Valenciennes ainsi que le certificat professionnel assistant de gestion PME / PMI au CNAM de Valenciennes.

Mon dernier emploi c'était au groupement d'association Léo Lagrange, j'ai occupé le poste de comptable dont j'ai participé à des différents projets .

Actuellement je suis à la recherche d'un poste gestionnaire de paie .



Mes compétences :

Suivi administratif, embauche, absences, pointages

• Saisie des variables de paie

• Suivi et contrôle des subventions

• Enregistrement comptable

• Etablissement des budgets prévisionnels

• Suivi de trésorerie

• Gestion des achats

• Suivi du portefeuille clients en cabinet comptab

• Gestion des dossiers clients et fournisseurs

• Facturation, inventaire, conseil clients

• Gestion des dossiers contentieux

• Pack office

• Sage compta et gestion commercial

• Ciel Compta et paie

• Esprit d’équipe

• Rigoureux

• Organisé